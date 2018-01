Tendências globais

Quem detém a informação detém o poder. Esta máxima vale, principalmente, para empresas, sejam de moda, de beleza ou gastronomia. Antecipar os desejos do consumidor garante maior potencial competitivo no universo dos negócios, ultraconcorrido. Mas como chegar a esses dados sobre os consumidores? A velocidade das mudanças de comportamento é muito grande hoje, sem contar que há uma segmentação imensa na população urbana (as chamadas tribos). Recorrer a uma empresa de captação de tendências pode ser uma das alternativas viáveis. Existem diversas no mundo, entre elas, a inglesa WGSN, que chegou ao Brasil há aproximadamente três anos e foi criada em 1998 pelos irmãos Julian e Marc Worth, A WGSN é um portal de atualização diária, exclusivo para assinantes, que disponibiliza para seus clientes informações de tendências de moda e comportamento a longo e médio prazos, sem deixar de lado os dados do momento. Dicas de lugares nas principais cidades do mundo e estudos específicos sobre o público consumidor também fazem parte de seu conteúdo. Para a realização desse trabalho, contam com mais de 180 especialistas no mundo todo, em sua maioria, jornalistas, fotógrafos e designers, que enviam diariamente à sede, em Londres, os dados, editados por uma equipe que os coloca no ar. No Brasil têm, entre seus 61 clientes, empresas como as de moda Alpargatas, Hering, Les Lis Blanc e lojas Marisa, a de beleza Natura, além da África Publicidade. "As informações do WGSB nos auxiliam no desenvolvimento de conceitos e de coleções na medida em que traduzem de forma clara e com riqueza de detalhes as tendências mundiais em termos de moda e design, de calçados e vestuário", explica Joana Dias, gerente de Life Style da Alpargatas. "Além disso, o filtro feito pelo site já direciona o que está em vigência, ligado à coletividade, capturando a transição de valores e propostas, em um ambiente único." Viviana Kano, gerente da Perfumaria Natura, complementa: "além das informações precisas a respeito de cidades e movimentos artísticos, de feiras de beleza, moda e decoração, o site aborda temas globais que nos interessam, como os jovens e sua relação com a sustentabilidade, o consumidor do futuro ou ainda como se comporta a terceira idade." A Hering é outra empresa que faz uso de suas informações, desde que o site começou a atuar no Brasil. "Nosso calendário de desenvolvimento de produtos é muito adiantado, o que faz com que o site seja uma ferramenta importante para nossos estilistas", admite Karin Hering, diretora de marketing da marca. Para a Les Lis Blanc, a sessão Think Thank (que trata das tendências a longo prazo) é sutil e eficaz. As proprietárias da grife comprovaram as dicas do portal recentemente numa viagem à Índia. "Em Jaipur (cidade do Rajastão), imprimimos a lista das dicas de lojas do diretório City by City e pudemos conferir as principais lojas, as mais modernas, as mais bacanas, de novos designers a antiquários e joalheiros tradicionais, e nos surpreendemos com o nível de detalhes", exalta Traude Guida, uma das sócias. Os assinantes brasileiros pagam um preço não muito democrático para tanta informação: US$ 25 mil por um período de 12 meses. Este custo dificulta o acesso de empresas de pequeno porte. Além disso, alguns clientes do portal acreditam que o mesmo deveria ser traduzido para o português ou espanhol, como forma de facilitar a compreensão no mercado latino-americano. "Sinto falta também de uma espécie de dicionário WGSN, isto é, de gírias atualizadas de moda que surgem a cada estação", sugere Traude, da Les Lis Blanc. FUTURO Para a diretora editorial e de criação do portal WGSN, Bárbara Kennington, é necessário sentir o momento e ser uma espécie de esponja de comunicação para avaliar os humores culturais que acompanham os processos criativos. "No entanto, não existe um descobridor típico de tendências, uma vez que cada um tem uma forma única de ver o mundo." Bárbara esteve no Brasil na semana passada, para uma palestra que ocorreu no World Trade Center. Conforme ela explicou, as tendências mundiais se adaptam a um tempero local, à cultura de cada país e de cada região. Mas só é tendência se há uma ocorrência múltipla, em vários locais do mundo. Para o futuro próximo, Bárbara aponta as seguintes macrotendências: conectar, transformar e extraordinário (nomeação dada pelo site). Traduzindo, conectar seria a revitalização dos ambientes urbanos, relacionando a natureza, a arquitetura e as emoções humanas. Citou um estádio em Munique, na Alemanha, que muda de cor conforme o time que está jogando; algumas cidades européias, onde as bicicletas tomaram o lugar dos carros; a primeira cidade ecológica na Austrália, que utiliza apenas a energia solar e onde os moradores plantam hortas nos telhados; uma universidade sueca que desenvolveu uma tinta sensível à pressão das mãos. Transformar tem a ver com o fato de a ciência estar criando uma nova estética, a simplificação do design e a obtenção de soluções criativas. Foram citadas as interdependências entre o esporte e a ciência como, por exemplo, os atletas biônicos, os tênis com solados inteligentes, os tecidos (conhecidos como fast skin) que possibilitam um melhor desempenho aos atletas, especialmente na natação; o teto da filarmônica em Paris, ondulado para melhor difundir o som, etc. Extraordinário tem a ver com resgatar antigos valores que a vida moderna deixou para trás, como reavaliar a comunicação pessoal escrevendo cartas, ou redescobrir o que era chique, fazendo trabalhos manuais como o tricô e o crochê. "Está relacionado com um humor atual de anticonsumismo." Outro ponto que a diretora do WGSN citou foi a adoção de um modus operandi mais lento, no sentido de poder aproveitar a vida.