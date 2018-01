Temporão quer usar pesquisa da FGV

Em Salvador, onde se encontrou com representantes do governo estadual e de 45 prefeituras para discutir o combate à dengue, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que pretende usar os dados da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre a eficácia da descentralização dos serviços de saúde, com maior repasse de recursos diretamente aos municípios. Segundo a pesquisa, a descentralização não melhora o desempenho do setor.