Temporão não fala sobre transplantes

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, recusou-se ontem a falar da crise em sistemas de transplantes no Rio, desencadeada pela prisão do ex-coordenador do RioTransplante Joaquim Ribeiro Filho, sob acusação de desrespeitar a fila de espera por fígados, e pelo fechamento do único banco de olhos do Estado. Ele não permitiu que a pergunta sobre o problema, que paralisou as cirurgias do gênero no Estado, sequer fosse completada, dispondo-se a falar só sobre a campanha de vacinação contra a rubéola, que começou ontem.