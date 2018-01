Temperos do Brasil

Caribeu (Centro Oeste)

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

1 kg de carne seca

4 colheres (sopa) de óleo

2 cebolas médias picadas

2 dentes de alho amassados

600 g de mandioca

2 tomates médios sem pele, picados

2 pimentões verdes

2 pimentões vermelhos médios, picados

sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de cebolinha verde picada

Preparo: 1. Lave a carne, coloque-a numa tigela e cubra com água. Deixe na geladeira, de um dia para o outro, trocando a água três vezes, pelo menos. 2. No dia seguinte, escorra a água e coloque a carne na panela de pressão. Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo alto. Assim que começar a pressão, abaixe o fogo e cozinhe por 15 minutos. 3. Desligue a chama e espere a pressão terminar. Assim que esfriar um pouco, abra a panela, limpe a carne, descartando as gorduras e as partes duras, e corte-a em cubos pequenos. Reserve 2 xícaras (chá) da água do cozimento. 4. Numa panela grossa, aqueça o óleo, junte a cebola e o alho, e refogue até dourar levemente.

5. Acrescente a carne e refogue bem. Junte a água reservada e cozinhe por 5 minutos, com a panela tampada. 6. Descasque a mandioca, corte-a ao meio e descarte a fibra central. Corte-a em pequenos cubos e coloque na panela. 7. Junte os tomates sem pele e picados e os pimentões cortados em quadradinhos. Cubra com água e deixe ferver. 8. Assim que ferver, abaixe o fogo e prove os temperos, acrescentando mais sal, se necessário. 9. Cozinhe em fogo brando, por cerca de 20 minutos ou até a mandioca ficar macia, juntando mais água se necessário. 10. Acrescente cebolinha picada, misture e sirva bem quente.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Baião de dois (Nordeste)

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de feijão de corda

2 xícaras (chá) de arroz

1/2 xícara (chá) de manteiga de garrafa

1 pimenta de cheiro amarela

1 pimentão verde picadinho

1 cebola grande picada

4 dentes de alho picados

200 g de queijo de coalho

salsinha picada

coentro picado

Preparo: 1. Cate e lave o feijão. Coloque na panela de pressão, cubra com água e cozinhe por 15 minutos, marcados depois que o vapor começar a sair. Desligue, espere terminar toda a pressão para abrir a panela. Verifique se o feijão está macio e reserve.

2. Cozinhe o arroz normalmente, de forma que fique soltinho.

3. Numa frigideira grande, aqueça a manteiga e refogue a pimenta, o pimentão, a cebola e o alho. 4. Junte o feijão sem o caldo e deixe refogar um pouco. 5. Acrescente o arroz, misture bem e adicione 2 conchas do caldo do feijão. 6. Rale meia xícara (chá) do queijo. Reserve. Corte o restante em lascas e acrescente à mistura na frigideira. 7. Deixe aquecer bem. Coloque numa travessa de barro, polvilhe a salsinha, o coentro e o queijo ralado reservado.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Gelado de açaí (Norte)

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

1 litro de polpa de açaí

1 xícara (chá) de açúcar

5 gemas

5 colheres (sopa) de açúcar

2 envelopes de gelatina vermelha sem sabor (24 g)

1/2 xícara (chá) de água

Merengue:

5 claras

2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de raspas de limão

1 colher (café) de suco de limão

Preparo: 1. Bata no liquidificador a polpa de açaí com a xícara (chá) de açúcar. Reserve. 2. Coloque as gemas na tigela da batedeira e bata bem. Junte, aos poucos, as 5 colheres (sopa) de açúcar, batendo até obter um creme claro. Reserve. 3. Hidrate a gelatina em 1/2 xícara (chá) de água fria. Leve ao fogo brando, em banho maria, mexendo até dissolver bem. Ou, então, leve ao microondas, por 15 segundos. 4. Misture a gelatina dissolvida ao açaí batido e ao creme de gemas reservado. Mexa bem. 5. Despeje numa forma para pudim, cubra com filme plástico e leve ao congelador por cerca de 8 horas. 6. Para servir, desenforme e decore com o merengue. 7. Numa tigela, misture as claras com o açúcar, as raspas e o suco de limão. Leve ao fogo, em banho-maria, até amornar. Transfira para a tigela da batedeira e bata em velocidade alta até obter um merengue bem firme.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil