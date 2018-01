''''Temos dez anos para evitar as catástrofes''''

Presidente do Worldwatch Institute, o americano Chris Flavin é um dos maiores defensores da tese de que a humanidade precisa parar agora as emissões de CO2. A seguir, trecho da entrevista que concedeu ao Estado: Existe realmente um consenso sobre o aquecimento global ou ainda há incertezas sobre o futuro do planeta, como afirmam os céticos?Não há incertezas. Os mais respeitados climatologistas do mundo concordam que caminhamos para um futuro catastrófico. Infelizmente, é o que vai acontecer caso nada seja feito para parar o processo. Variações climáticas intensas ocorreram antes da chamada "intervenção humana". O aquecimento da Terra pode ser atribuído à instabilidade natural do clima? Passamos por um período de aquecimento natural, mas o aumento das temperaturas hoje é muito mais rápido do que o esperado. Nenhum cientista sério pode argumentar que o derretimento de geleiras na velocidade atual e o aquecimento dos oceanos é natural. Quem é o principal responsável pelo aquecimento do planeta? Os Estados Unidos, seguidos dos chineses. O Brasil contribui com o aquecimento global com a destruição de florestas na Amazônia e em outras regiões. Ainda há como frear o processo? Estamos prestes a perder a guerra. É preciso reduzir já a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Temos dez anos para agir. Os céticos dizem que é preciso ser mais realista e pensar no agora. O que o senhor diz? Temos de focar em todas as implicações No Brasil, a destruição das florestas pode acabar com a agricultura, um dos pilares da economia no País.