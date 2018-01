Tema está na escola desde 1920

A música está presente nas escolas brasileiras desde o início do século passado. Nos anos 1920, a música fazia parte do currículo dos alunos de 7 a 14 anos. Em 1928, foi incluída no ensino infantil do Estado de São Paulo. O auge ocorreu nas décadas de 1930 e 1940, quando o canto orfeônico foi introduzido como disciplina nas escolas de todo o País, com a criação da Superintendência de Educação Musical e Artística (Sema), liderada pelo compositor Heitor Villa-Lobos, durante o governo de Getúlio Vargas. Para concretizar a idéia, foi criado em 1942 o Conservatório Brasileiro de Canto Orfeônico, que deveria formar os profissionais que lecionariam na rede. Ficaram famosos os concertos ao ar livre que reuniam milhares de estudantes. O projeto persistiu até 1961, quando a Lei de Diretrizes e Bases substituiu o canto orfeônico pela educação musical, desestabilizando um modelo que estava organizado. Uma década depois, uma nova reforma trocou a educação musical pela educação artística, que deveria incluir música, artes plásticas, artes cênicas e desenho. Sem professores ou material didático adequados, a disciplina é ministrada até hoje de formas diferentes em cada região, dependendo muito da capacidade de cada docente para ter sucesso.