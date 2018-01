Telecurso Tec recebe inscrições até dia 8

Vão até quinta, dia 8, as inscrições para a prova do Telecurso Tec, modalidade de educação à distância em que o aluno aprende ao assistir programas pela TV, participar de atividades em centros municipais ou acessar o curso pela internet. Para quem já acompanha as aulas, estão abertas as inscrições para a prova do Módulo 1 dos cursos profissionalizantes de nível médio. Elas devem ser feitas pelo site www.telecursotec.org.br. A taxa custa R$ 30 e a prova será realizada no dia 2 de dezembro.