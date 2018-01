Tecnologias para construção sustentável

Produtos e tecnologias para construir edificações sustentáveis estarão em exibição na feira Ecobuild, que acontece de 2 a 5 de março, em Londres. Na 5.ª edição, o evento é considerado o maior do setor e reunirá 800 expositores nas áreas de aquecimento e ventilação, energias renováveis, reaproveitamento de água, materiais naturais, entre outras. Os visitantes poderão conferir o funcionamento de uma casa com emissão zero de carbono e recentes tecnologias. Informações sobre a feira no site (www.ecobuild.co.uk). No Brasil, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha realiza, de 12 a 15 de março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, a Ecogerma 2009 - o primeiro evento na América Latina que reúne congresso e feira de negócios de produtos e tecnologias sustentáveis realizados em conjunto por Brasil e Alemanha. A Ecogerma apresentará novas tecnologias em seis áreas. Mais informações podem ser obtidas na internet (www.ecogerma.com.br).