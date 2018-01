Tecnologia nos pés e nas roupas

Moda esportiva para atletas de verdade exige doses extras de tecnologia têxtil. No caso da Olympikus, a marca está há pelo menos 13 anos investindo em produtos de alta performance. Neste Pan-americano, além de vestir a patota nacional, a grife vai fornecer uniformes para 26, das 42 delegações. Ou seja: 3 mil, dos 5 mil atletas participantes, vão virar outdoor da marca. Confira as principais tecnologias utilizadas: Dry Action: tecido com alta capacidade de transpiração, facilita ao máximo a circulação do ar, eliminando rapidamente o suor e deixando a pele livre da umidade. A tecnologia também está presente nas sapatilhas do atletismo. Tube: tecnologia de amortecimento para tênis de alta performance, inspirada nos tubos flexíveis usados para segurar grandes edificações em cidades sujeitas a terremotos de alta escala, com Tóquio, Los Angeles e Cidade do México. Solar Tech: a proteção da pele dos atletas contra o sol será garantida por essa tecnologia, que está nos tecidos das roupas, e inibe os efeitos dos raios UVA e UVB com fator de proteção + 50. Em números 70 mil peças serão produzidas 4.500 calçados (3 mil tênis e 1.500 sandálias) 6 mil pares de meias 8 mil camisetas 15 de abril é a data para início das vendas das roupas de treino e passeio, que vão de R$ 99 a R$ 589