Técnicos da Opas vêm ao Brasil avaliar políticas públicas de combate à doença

Uma missão composta por 12 técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) chega ao Brasil no domingo para avaliar o desempenho dos programas de combate à dengue no País. No roteiro dos especialistas estão cidades como Rio, Salvador, Manaus, Belo Horizonte, Belém e São Paulo. Os esforços públicos realizados para deter o avanço da doença nessas cidades serão avaliados e o resultado deve ser apresentado no dia 1º de dezembro para o Ministério da Saúde. Segundo o consultor da Opas no Brasil, Ruben Figueroa, a missão vem ao Brasil colaborar com os esforços do governo a pedido do próprio ministério. O relatório da Opas servirá como uma "avaliação internacional e independente". "O Brasil está fazendo o que deve ser feito para combater a dengue, mas o assunto é complexo e um olhar externo pode contribuir com o País", diz Figueroa. O documento que será produzido pelos técnicos deve refletir o impacto das políticas públicas no combate à doença nos últimos anos. "O fato é que ao longo dos anos a dengue continuou presente e isso mostra que algo está acontecendo, portanto a situação não é confortável", diz o consultor da Opas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revela que a epidemia de dengue deste ano no Estado do Rio havia custado, até maio, mais de R$ 134 milhões para o bolso das famílias fluminenses. O valor é quase sete vezes maior do que todo o orçamento de 2008 para a Vigilância Epidemiológica Estadual - estimado em cerca de R$ 20 milhões pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio.