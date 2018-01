Tão clássico como a dona

Ana descende de João de Souza Pereira Botafogo, nobre português que integrou a expedição de Mem de Sá que expulsou os franceses do Rio de Janeiro, em 1567. Mais tarde, tornou-se proprietário da sesmaria de Botafogo, que deu nome ao time de futebol, em 1894. Ana Botafogo, uma das mais importantes bailarinas brasileiras, orgulha-se dessa história e de morar no bairro carioca que leva seu sobrenome. ?Aqui é exatamente a divisa com o Flamengo?, diz ela, referindo-se à avenida que contorna o Morro da Viúva e dá para os jardins do aterro, a Baía da Guanabara e o Pão de Açúcar. Nesse que é um dos lugares mais bonitos da cidade, encontram-se edifícios antigos e bem cuidados, endereço de nomes tradicionais como os Mayrink Veigas e os Guinles. Ana está feliz com duas novidades na sua vida: a estréia como atriz, no papel de Elisa, professora de balé na novela Páginas da Vida, da Rede Globo, e com a reforma que acaba de fazer em seu apartamento de 240 m², onde mora desde 1994. ?O arquiteto Luiz Marinho deu uma arejada por aqui?, afirma. Enquanto abre e fecha portas, diz que derrubou uma parede para integrar o living à sala de jantar e que a cozinha ficou como queria, toda branca (desenho do próprio Marinho e execução da SCA, preço sob consulta). O arquiteto também ampliou a área de serviço e o spa no jardim conjugado à suíte principal, além de ter criado o ?hall da fama?. ?Era só uma passagem, mas o Luiz decidiu fazer um espaço para as inúmeras coisas ligadas ao balé que estavam jogadas por aí?, revela. Na pequena sala, as paredes estão cobertas por diplomas, homenagens, fotos e pôsteres dos principais espetáculos que Ana dançou, como Coppélia, Don Quixote, Giselle, O Quebra-Nozes, O Lago dos Cines, Romeu e Julieta, entre outros. Jardim de inverno O arquiteto, por sua vez, diz que modernizou o apartamento, mas manteve os elementos clássicos. ?Tirei as portas pesadonas, troquei esquadrias e rebaixei o teto na sala de jantar para esconder uma viga e embutir a iluminação?, destaca. ?O efeito ficou bom e o apartamento ganhou contemporaneidade.? Na decoração, não mexeu muito: manteve os móveis clássicos, de família, como a papeleira em imbuia no hall de entrada e o grande lustre de cristal sobre a mesa de jantar, tão caro à Ana. ?Eu e meu marido o compramos num antiquário?, recorda. Os sofás foram revestidos em chenile nas cores cinza (de R$ 28 a R$ 106 o m, na Stella Tecidos) e cru. O jardim de inverno ganhou mesas Saarinen, uma para refeições (R$ 4.682, na Hetty Goldberg), outra mais baixa (R$ 3.208, no mesmo endereço), cadeiras MR245, de Mies van der Rohe (R$ 876 cada uma, idem) e poltronas uva Trevo (R$ 1.326, também na Hetty Goldberg). ?Antes, nem ligava para esse lugar... Agora, principalmente nos fins de semana, curto tomar café da manhã aqui?, diz a bailarina. Pela generosidade dos espaços e a economia dos móveis, as obras de arte se destacam - aqui, uma tela de Scliar, ali, outra de Geraldo Dolino, mais adiante, esculturas de João Carlos Galvão, serigrafias de Dolino e Renina Katz e anjos barrocos. Nada atulhado; tudo discreto. ?Mesmo no fim da reforma continuo sem tempo?, afirma Ana. Miúda, traços finos, pernas levemente arqueadas como que prontas para um plié, ela está sempre atarefada com Pu-Yi, cão da raça Pug, de 8 anos, seu grande companheiro. Por causa da novela, reduziu de seis para duas horas diárias de exercícios. ?Quando dá, vou ao Teatro Municipal (onde foi primeira bailarina por mais de 20 anos); caso contrário, faço aula de Pilates na academia ou alongo sozinha.? Assim que terminar seu trabalho na Globo, pretende voltar a dançar. ?Planejo levar Onegin para São Paulo?, diz ela, referindo-se ao balé criado a partir de um poema do russo Alexander Pushkin. A dança é tudo na vida de Ana, que conheceu a arte aos sete anos. ?Morava na Urca e tocava na bandinha do bairro. Por causa do meu tipo físico, comecei a fazer balé e, aos 11 anos já freqüentava a academia de Leda Iuqui?, lembra. Em meados da década de 70, foi para a França. Era para ser por dois meses, mas ficou três anos. Nessa época, integrou o balé de Marselha, do coreógrafo Roland Petit, aperfeiçoou-se em balé clássico em Londres e fez inúmeras apresentações. ?Nessa época conheci Rudolph Nureyev...Ele aparecia nos ensaios e estava sempre envolto em peles. Parecia um felino?, diz, referindo-se a um dos maiores bailarinos de todos os tempos. De volta ao Brasil, tornou-se primeira bailarina do Teatro Guaíra, de Curitiba. Em 81, entrou para o Municipal do Rio, onde se consagrou. Ana dançou com grandes nomes, como Fernando Bujones, Lazaro Carreño e Jean-Yves Lormeau, entre outros. Mas também já saiu em escola de samba e hoje estuda teatro para se aperfeiçoar na arte dramática. ?Me orgulho de ter dado uma cara mais popular ao balé clássico?, finaliza.