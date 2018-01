Talidomida aumenta sobrevida de idosos com câncer de medula

Pacientes idosos com mieloma múltiplo submetidos a tratamento que inclui a droga talidomida viveram cerca de 20 meses mais na comparação com aqueles que não tomaram o remédio, anunciaram ontem pesquisadores franceses. O mieloma é um tipo de câncer de medula, tecido esponjoso que preenche o centro da maioria dos ossos, que afeta as células plasmáticas, tipos de glóbulos brancos. Ele representa de 1% a 2% dos casos de câncer, usualmente afeta pessoas idosas e mata suas vítimas em um prazo médio de três anos. Vinte mil novos casos de mieloma serão registrados nos EUA em 2007. No País não há estatística oficial de incidência desse tipo de neoplasia. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista especializada Lancet. "A principal mensagem é que a adição da talidomida é capaz de ampliar a sobrevida", diz Thierry Facon, especialista em doenças do sangue da Universidade Lille, que coordenou o trabalho. O tratamento convencional, consolidado há 40 anos, combina quimioterapia com duas drogas - prednisona e melfalan. Nos últimos anos, pacientes também receberam transplante de medula óssea, que ampliaram o período de sobrevida. Mas transplantes são procedimentos muito difíceis para pacientes fragilizados pela idade, então os pesquisadores se voltaram à talidomida, que fora utilizada nas décadas de 1950 e 1960 por gestantes para combater náuseas, até que médicos descobriram que ela causava deformação de membros dos fetos. DEPOIS DO OSTRACISMO Após o banimento, a talidomida é agora reabilitada como útil no combate ao câncer e no tratamento da hanseníase. Facon e seus colegas analisaram 447 pacientes de 65 a 75 anos de idade, dando a alguns somente as drogas convencionais e, aos outros, adicionando talidomida ao coquetel. No acompanhamento, feito seis anos depois, os pesquisadores descobriram que os que receberam talidomida viveram mais 52 meses, em média, ante 33 meses no caso das pessoas submetidas ao tratamento comum. O período transcorrido antes do agravamento da doença - conhecido como sobrevida livre de progressão - também cresceu cerca de 10 meses. "Depois de 50 anos de tentativas frustradas para encontrar abordagens terapêuticas novas e mais efetivas, temos agora amplas evidências para apoiar a introdução da talidomida como procedimento-padrão para pacientes idosos com mieloma múltiplo", escrevem Antonio Palumbo e Mario Boccadoro, da Universidade de Torino, em comentário na Lancet.