Tabus de uma profissão

No Brasil, existem pouquíssimas médicas urologistas. Elas representam pouco mais de 1% do total de aproximadamente 3.700 especialistas da área, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, seccional São Paulo (SBU-SP). Sim, essa pequena fatia enfrenta preconceito entre os próprios colegas. Em suas trajetórias, já se depararam com inúmeras demonstrações de discriminação. Um exemplo corriqueiro: perder uma vaga de trabalho para um recém-formado (homem), apesar do currículo impecável. Por outro lado, há pacientes que as procuram por um simples motivo: preferem que uma mulher faça o exame do toque retal (aquele famoso, da próstata)e não outro homem. "Mas a maioria dos pacientes ainda procura médico homem", afirma a urologista Miriam Dambros, de 35 anos, professora da Unifesp (Escola Paulista de Medicina). "No atendimento público, o paciente não escolhe o médico e, quando cai comigo, percebo a inibição, principalmente se o problema for disfunção erétil. Muitos até mudam a queixa durante a consulta. Nessa hora tenho de mostrar-me receptiva e até usar gíria para quebrar o gelo." Em um levantamento realizado há 10 anos pela urologista Beatriz Helena de Paula Cabral, a dificuldade feminina ficou evidente entre as poucas colegas da área. A médica encaminhou questionários para todas as urologistas registradas na SBU, que na época se resumiam a 16. Apenas uma não respondeu. Uma das questões referia-se às restrições que elas encontravam na profissão. A maioria das respostas (60%) apontava como maior restrição o preconceito dos próprios colegas em contratar mulheres. O resultado mostra que 26,6% passaram por situações nas quais colegas menos aptos, com menor experiência e pior nota e currículo, foram aceitos em seu lugar. Só 20% responderam que não encontravam restrições. "Nossas histórias são muito parecidas, temos várias experiências de rejeição", observa Beatriz, de 50 anos, que é professora de Urologia na Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Verdade seja dita. Ser urologista e mulher é um desafio e tanto. Há resistências de todos os lados. Já começa na faculdade de Medicina, especificamente na residência, momento em que o futuro médico se especializa em determinada área. Muitas estudantes são desencorajadas por seus próprios professores. Segundo estes, dificilmente os homens escolhem uma mulher para lhes prestarem atendimento. Miriam seguiu o conselho de seu orientador que, prevendo certa dificuldade na profissão, disse para ela focar o atendimento em mulheres e crianças, segmento da urologia que vem crescendo (leia no quadro acima). TABU Depois as médicas trombam com outro ponto nevrálgico: o tabu que envolve a urologia, especificamente o exame da próstata. A médica Beatriz diz que, na nossa cultura machista, a penetração anal é vista como algo "perigoso" ao homem, que poderia colocar em xeque sua própria sexualidade. Razão pela qual o toque retal é tão cheio de melindres. "Os homens não sabem que o exame ginecológico é muito mais invasivo, uma vez que duas abas de ferro abrem a vagina", lembra Beatriz. O tabu é tão grande que ir ao urologista pode se transformar em motivo de piada. Em 2005, o então deputado estadual Manoel Isidório de Santana (PT), foi à tribuna da Assembléia Legislativa da Bahia para reclamar do exame de próstata ao qual havia se submetido. Na época, disse que ficara traumatizado e que tinha visto "estrelas" por causa da maneira truculenta que o médico introduziu o dedo no seu ânus. Houve mais pérolas em seu discurso: "se fazem isso com deputado, imagine com pessoas que não têm esclarecimento, como um sem-terra ou um desempregado." Outra explicação para tamanha aversão à consulta é que as mulheres, ao contrário dos homens, procuram ginecologista desde a adolescência a fim de se prepararem para a relação sexual, fazem consultas preventivas, tratamentos contra infecções, gravidez, etc. Mas eles só vão atrás de urologista quando estão com algum problema, como disfunção sexual ou doença do sistema urinário, ou para serem submetidos ao tal exame de próstata. Não estão acostumados a serem examinados, digamos, intimamente. Muitos estranham que um médico homem manipule seus genitais. Aí surgem mais problemas: para examinar o pênis, o médico precisa tocá-lo e, por mais que o paciente esteja desconfortável com a situação, é comum ter ereção. Isso também pode acontecer como um reflexo, durante o toque retal, como explica a urologista Isabel Feitosa. E o paciente não sabe o que é "pior", ter ereção diante de um médico homem ou de uma mulher. "Em alguns casos, para evitar constrangimento do paciente, acabo pedindo que ele mesmo manipule seu pênis, sem que isso comprometa o exame", conta a Isabel, de 32 anos. "Costumo também não examinar logo na primeira consulta, que se resume mais a conversa e orientação dos exames que fará. Assim, além de prepará-lo ?psicologicamente?, dou a oportunidade de ele não voltar ao consultório, caso não tenha gostado do atendimento. Como se surpreendem com a atenção que médica mulher dá, eles acabam retornando." MARIDOS APOIAM Costuma-se dizer que marido de urologista conhece todas as piadas de mau gosto. Porém, nenhum se opõe à escolha profissional de suas esposas. Casada, Isabel sempre contou com o apoio do marido desde quando optou por essa especialidade. O curioso é que, enquanto ela trabalha basicamente com homens, ele é cirurgião plástico e lida com muitas mulheres. "Não perdemos tempo com ciúmes", avisa a médica. O marido da médica gaúcha Karin Anzolch leva tudo com humor. Até mesmo quando viaja com ela para congressos médicos. Como a esmagadora maioria é homem, há uma programação especial reservada "às acompanhantes", que são as esposas e afins. Nada para "os" acompanhantes homens. Mas sem perder o rebolado, ele não só se diverte com a correspondência que recebe sob o cumprimento "querida amiga", como já encarou até um desfile de jóias e chá da tarde com a mulherada. E se divertiu muito. Karin, aliás, é a única médica urologista de Porto Alegre. Agora, com 44 anos, seu consultório vai muito bem. Seus pacientes homens são maioria. Como é de praxe, bateu muito a cabeça no início da carreira. Preterida, chegou a se sustentar examinando os pés de freqüentadores de piscina para conferir se tinham micose! As dificuldades, porém, só deram mais garra para seguir em frente, a ponto de Karin se tornar a primeira e única mulher do País a conquistar o primeiro lugar no exame de obtenção do título de especialista, promovido pela SBU. - Precisei ser mais criativa para conquistar meu espaço e mudar até o meu jeito de ser. Era tímida, envergonhada, mas me tornei mais falante para me aproximar e atender melhor os pacientes. Aprendi que a brincadeira ajuda a lidar com a dificuldade, e o humor transforma a situação em tragicomédia. Tive uma criação rígida. Para se ter uma idéia, foi um escândalo quando meu pai soube que eu seguiria essa profissão. Para Karin, existem três motivos para que os homens acabem optando por uma médica mulher: 1- Experiências negativas com profissionais homens; 2- Acham que uma médica é mais atenciosa; 3- Vergonha de serem tocados nos geniais por outro homem. Porém, como ressaltam as entrevistadas, o sexo não deve ser considerado na escolha do médico, mas sim a competência. E, pelo visto, elas têm de sobra. É bom lembrar que, independentemente da profissão, as mulheres precisam provar que são mais competentes e mais capazes para ganharem destaque profissional.