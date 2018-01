Tabaco deve matar 6 mi em 2010, diz estudo

O consumo de tabaco no mundo vai matar em 2010 cerca de 6 milhões de pessoas de câncer, problemas cardíacos, enfisema e diversas outras doenças relacionadas ao vício, disseram especialistas internacionais em relatório divulgado ontem. O novo Atlas do Tabaco, da Fundação Mundial do Pulmão e da Sociedade Americana de Oncologia, estima que o consumo de tabaco custe US$ 500 bilhões ao ano em despesas médicas, perda de produtividade e dano ambiental, o que reduziria o PIB mundial em até 3,6%. O risco de morrer por câncer de pulmão é 23 vezes maior em homens que fumam e 13 vezes maior para mulheres nessa situação, em comparação com não fumantes.