Depois de algumas estações em que reinaram as máxi-bolsas, a roleta das tendências girou e agora voltam à cena as bolsas-carteira. Não que estivessem esquecidas, mas, até pouco tempo atrás, eram mais recomendadas para uma produção noturna. Agora, com uma variedade de tamanhos, formas, materiais e acabamentos, podem acompanhar a mulher o dia inteiro, do trabalho (como a de couro da Guess) à praia (na versão em palha da Sur). Para uma festa ou um evento noturno, prefira os tamanhos menores, que podem ter aplicações em cristais ou bordados (como a delicada bolsinha da Princess). Escolha uma com cores vivas, se quiser dar um up no visual (a de estampa estilo Pucci, da Serpui Marie, é um arraso!), ou peças em tons neutros para combinar com tudo. Práticas, charmosas e fáceis de carregar, só exigem que você selecione bem as suas coisas antes de sair de casa, deixando na bolsa apenas os itens de primeira necessidade. 1. De couro, com estampa de cobra, da Guess, R$ 410,00 2. De couro, em tear caramelo, da Princess, R$ 398,00 3. Modelo de seda com bordados, à venda na loja Princess, por R$ 338,00 Onde achar Guess: Al. Santos, 771 conj.32, tel.: 3512-9300 Princess: R. Oscar Freire, 970, tel.: 3083-4800