SUS vai pagar cirurgias de troca de sexo

As cirurgias de mudança de sexo começarão a ser pagas pelo governo. Na terça-feira passada, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, em Porto Alegre, decidiu que o Sistema Único de Saúde (SUS) está obrigado a arcar com os custos das operações dos transexuais. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que não recorrerá da decisão e que esse tipo de cirurgia passará a fazer parte da tabela do SUS. As decisões do tribunal e do ministério foram comemoradas pelos médicos. O transexualismo é descrito pela Organização Mundial da Saúde como uma doença psíquica. Pouco compreendido, é um transtorno de identidade em que a pessoa nasce com as características físicas de homem, mas pensa e se comporta como mulher. Ou vice-versa. Não tem nenhuma relação com a homossexualidade. O consenso hoje é que só se cura o transexualismo com cirurgia. No Brasil, as cirurgias foram liberadas pelo Conselho Federal de Medicina em 1997. Apesar disso, vinham sendo realizadas em hospitais universitários praticamente na clandestinidade. Como esse tipo de operação não era paga pelo SUS, os médicos se viam obrigados a burlar o sistema. Faziam a troca de sexo, mas informavam ao SUS que haviam operado um homem com câncer de pênis ou testículo ou uma mulher com câncer de mama ou útero. A extirpação desses órgãos faz parte da tabela do SUS. Esse reembolso, porém, equivale a uma parcela ínfima do custo da cirurgia de fato, que pode chegar a R$ 20 mil. Informando a extirpação isolada de um órgão sexual, o hospital recebe do governo em torno de R$ 500. Segundo a sentença, o Ministério da Saúde tem 30 dias para incluir o procedimento no SUS. Em caso de desobediência, a multa é de R$ 10 mil por dia. O ministério afirmou que já iniciou um estudo para avaliar o impacto financeiro e que logo anunciará o valor do procedimento. O caso estava nos tribunais desde 2001, quando, a pedido de um grupo de pacientes transexuais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Ministério Público Federal moveu uma ação pedindo a cirurgia no SUS. Em primeira instância, a ação foi extinta sem julgamento, sob argumento de impossibilidade jurídica do pedido. Inconformado, o Ministério Público recorreu ao TRF. O juiz federal Roger Raupp Rios, relator da matéria, considerou que, se a cirurgia não é feita, o transexual corre sérios riscos, como "intenso sofrimento e possibilidade de auto-mutilação e até de suicídio". Muitos transexuais vinham conseguindo na Justiça o direito de trocar sexo e nome em seus documentos. "Agora podemos atender pacientes de todo o Brasil", prevê Walter Koff, coordenador do Programa de Transtorno de Identidade de Gênero do HC de Porto Alegre. Cerca de 30 pessoas estão na fila de espera. Nos últimos seis anos, 80 foram operadas. A cirurgia só pode ser feita após dois anos de avaliação clínica e psicológica do paciente por equipe multidisciplinar. Estudos calculam que o transexualismo atinja 1 em cada 10 mil homens e, em menor proporção, 1 em cada 30 mil mulheres.