Supertsunami foi o segundo em 600 anos

Provocado pela ruptura de uma falha geológica no Oceano Índico, o tsunami de 26 de dezembro de 2004 matou, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), cerca de 230 mil pessoas em 12 países, deixou 1,7 milhão de desabrigados e forçou a comunidade internacional a empreender um esforço para levar água, comida e remédios a 6 milhões de pessoas. A história da região não registra catástrofe semelhante. No entanto, novos dados geológicos mostram que um tsunami comparável já havia atingido a mesma área, 600 anos atrás. Leia mais sobre a descoberta do tsunami de 600 anos atrás Os cientistas responsáveis pela descoberta descrevem-na em dois estudos publicados na edição desta semana da revista Nature. Os trabalhos foram realizados nas ilhas de Sumatra (Indonésia) e Phra Tong (Tailândia), com a escavação de áreas próximas às praias onde material - principalmente areia - arrastado por grandes tempestades ou tsunamis fica acumulado e, com o passar dos anos, acaba preso entre camadas mais escuras de detritos orgânicos. Tanto na Tailândia quanto na Indonésia, uma grande camada de areia, comparável à deixada pelo evento de 2004, foi datada de entre 600 e 700 anos trás. As equipes na verdade encontraram, ao todo, sinais de três tsunamis antigos, mas apenas a camada de 600 anos é comum aos dois sítios, o que sugere que ambas as ilhas foram atingidas por um mesmo fenômeno, assim como ocorreu em 2004. Em comentário que acompanha o artigo na Nature, o geólogo norueguês Stein Bondevik diz que a violência do tsunami de 2004 foi a liberação, em poucos minutos, de uma tensão acumulada ao longo de séculos. Bondevik nota que os últimos quatro séculos de história escrita da Indonésia, o país mais atingido, não registram um evento semelhante ao de 2004, o que sugere que o tsunami anterior teria de ter ocorrido há mais de 400 anos. No entanto, não foram encontradas, também, citações históricas do suposto tsunami de 600 anos atrás: nem o viajante árabe Ibn Battuta, que visitou a região em meados do século 14, nem exploradores chineses, que empreenderam grandes navegações no início do século 15, registram essa catástrofe. "Trata-se de uma questão em aberto para os historiadores", diz Brian Atwater, da US Geological Survey e um dos autores do artigo sobre a escavação em Phra Tong, comentando a falta de registros. Ele cita um precedente: uma série de terremotos e tsunamis que atingiram a costa oeste da América do Norte entre 1680 e 1720. "Esses eventos foram pré-históricos nessas áreas, exceto pelos mitos de dilúvio dos povos nativos", explica. Atwater diz que ainda não é possível estabelecer uma periodicidade para os grandes terremotos e tsunamis na área. "É preciso mais trabalho", explica. "Para haver previsibilidade, uma falha teria de gerar terremotos de um mesmo tamanho, que ocorreriam a intervalos regulares. Mas esse ideal contrasta com observações em outras zonas de subdução", afirma. "Zona de subdução" é uma área onde as placas que compõem a crosta terrestre se tocam, acumulando a tensão que acaba liberada em terremotos. O segundo artigo, que tem como principal autora Katrin Monecke, da Universidade Estadual de Kent (EUA), relembra que uma das ilhas atingidas em 2004 - Simeulue, na Indonésia - tinha memória de uma onda gigante de 1907. "As pessoas souberam como interpretar o chacoalhar do solo em 2004 como um indicador natural de tsunami, o que levou os moradores a fugir para terreno elevado a tempo de escapar".