Sul do Congo enfrenta epidemia de ebola

O governo do Congo anunciou um surto de ebola na região sul do país. Nove pessoas já morreram. O vírus apareceu na província de Kansai no dia 27 de novembro. "Análises mostraram que estamos enfrentando uma epidemia da febre hemorrágica ebola", disse o ministro da Saúde, Auguste Mukulumanya. Não há cura ou tratamento para a doença, que mata de 50% a 90% dos afetados. Um surto na mesma região pode ter matado 174 pessoas no ano passado, disse Mukulumanya.