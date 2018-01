Em carta à Conferência dos Bispos Suíços, mais de 200 sacerdotes e teólogos do país expressaram seu descontentamento com a decisão do papa Bento XVI de revogar a excomunhão de quatro bispos integristas. A carta também pede perdão aos judeus suíços pelas declarações de um dos perdoados, Richard Williamson, que negou o Holocausto.