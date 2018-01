Suco de açaí contaminado causa doença de Chagas

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) informou ontem que a análise de amostras de sangue colhidas no Norte e no Nordeste indicam que a ingestão do suco de açaí feito artesanalmente é uma nova forma de contágio da doença de Chagas. O alerta foi feito com base em levantamento solicitado pelo Ministério da Saúde. O Serviço de Doenças Parasitárias da Funed recebeu nos últimos 12 meses 1.420 amostras. A chefe do setor, Eliana Furtado Moreira, disse que os registros de contágio foram identificados na Bahia, no Piauí, em Goiás, no Pará e na Amazônia. "A provável causa da contaminação é o açaí triturado com o barbeiro (inseto transmissor da doença)."A hipótese, segundo os pesquisadores, é reforçada pelo surto da doença verificado em março de 2005, em Santa Catarina, quando pessoas foram contaminadas ao beber caldo de cana. Eliana diz que o contágio por via oral acarretado pela trituração do barbeiro ou de suas fezes com alimentos é só uma das várias formas de transmissão possíveis. O contágio pode ocorrer também pela picada do inseto; pelo depósito de fezes sob a pele humana (provocando coceira e, assim, a entrada do parasita na corrente sanguínea); ou pelo contato direto com fezes e urina depositadas pelo barbeiro nos alimentos ingeridos. Os sintomas freqüentes da doença são febre e mal-estar, muitas vezes confundidos com outros males. Anos depois de ocorrido o contágio, a doença provoca insuficiência cardíaca e o comprometimento do sistema digestivo. Em muitos casos, só então o problema é identificado.