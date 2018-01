Sucesso virtual

O lounge da Melissa costuma ser a sensação de toda edição da São Paulo Fashion. O motivo de tanto sucesso é o brinde - um par de sandálias da marca. No entanto, para essa temporada, a empresa acabou com a graça das fashionistas e resolveu limitar o número de pares distribuídos, escolhendo somente 300 meninas para desfrutar da coleção da próxima estação. As sortudas tiveram de se inscrever no site da marca e aceitar a proposta oferecida pela empresa de calçados: trocar a sandália velha por uma nova. Diariamente, são trocados 50 pares. No final da 22ª SPFW, as sandálias recebidas serão enviadas para a artista plástica carioca Mana Bernardes, que fará uma instalação com o material. A profissional - que trabalha há mais de dez anos com artes plásticas - costuma transformar materiais recicláveis em vários acessórios. Em março, a obra ficará exposta na Galeria Melissa, nos Jardins, Zona Sul de São Paulo. A ambientação do lounge conta com os últimos lançamentos da marca e alguns computadores espalhados pelo espaço, que servem de apoio para o trabalho de Lolly, Maluka, Ímpar e Marimoon. As quatro garotas foram escolhidas para fazer a cobertura online do evento. O processo de seleção foi a popularidade virtual das meninas, que têm os seus blogs e fotologs visitados por milhares de pessoas. "Tenho meu fotolog há anos e, semanalmente, recebo mais de 110 mil visitas. O melhor é que não faço nada para chamar a atenção. Não publico fotos nuas e nem escrevo bobagens, mas tem muita gente que se identifica com os meus textos", revela a estudante de moda Marimoon, de 24 anos. Até o final do evento, as meninas devem andar pelos corredores da Bienal São Paulo caçando novas informações e registrando nos blogs tudo que é interessante. Mas, elas não estão sozinhas. As meninas têm um cinegrafista que grava todos os passos das garotas. Esse material será apresentado para a equipe de criação da marca, ajudando-os no processo de criação de campanhas publicitárias. "É tudo muito novo. Nunca tinha vindo para Sâo Paulo e estou adorando. Quero ficar aqui pra sempre", conta a pernambucana Lolly, de 16 anos. Para quem que dar uma conferida no que as meninas estão achando da SPFW, basta acessar os endereços www.fotolog.com/lolly_alves (Lolly), www.fotolog.com/maluka_ (Maluka), www.fotolog.com/impar (Ímpar) e www.fotolog.com/marimoon (Marimoon).