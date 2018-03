SP tem vagas em cursos gratuitos de música e teatro

Escola Municipal de Música de São Paulo Foto: Divulgação

Quem curte interpretação e música deve ficar ligado para a inscrição de cursos gratuitos de teatro e de instrumentos musicais disponíveis em São Paulo. Até a próxima segunda-feira, 4, a Escola Municipal de Música de São Paulo está com as inscrições abertas para aulas de instrumentos como piano, saxofone, violino, violoncelo, cravo, trombone e trompa. Já o Sesi-SP abre, na segunda, as inscrições para o curso de iniciação teatral, voltado a crianças a partir de oito anos de idade, jovens e adultos.

Música. Os interessados em cursos de música devem preencher um formulário que está disponível no site do Theatro Municipal de São Paulo. Qualquer pessoa pode se inscrever desde que tenha completado a idade mínima solicitada para o instrumento desejado até o dia 4 de julho de 2016.

Na seleção, haverá ainda teste prático - a lista com os aprovados e as datas para a realização das provas será publicada até 15 de julho. Os aprovados finais serão divulgados em 5 de agosto. A carga horária é composta por aulas individuais de instrumento e aulas coletivas de caráter teórico,

Com alunos com idade a partir de 9 anos, a Escola Municipal de Música de São Paulo forma músicos aptos a atuar como instrumentistas ou cantores profissionais em orquestras, coros, grupos camerísticos, na área de correpetição ou na carreira solista.

Teatro. Os Núcleos de Artes Cênicas do SESI-SP oferecem o curso em quatro unidades do SESI-SP na capital e outras três na Grande São Paulo: Catumbi (Belenzinho), A.E. Carvalho, Vila das Mercês, Vila Leopoldina, Osasco, Mauá e Santo André. São mais de 500 vagas disponíveis.

Alunos da rede Sesi e beneficiários da indústria, devidamente identificados, terão prioridade no número de vagas disponíveis no curso e poderão efetuar a inscrição entre segunda e 15 de julho. As vagas remanescentes estarão disponíveis a partir do dia 18 de julho. O período de inscrição para o público geral se encerra em 5 de agosto ou até que as turmas estejam completas.

Os interessados devem procurar a secretaria da unidade escolhida, com comprovante de residência, certidão de nascimento ou RG, CPF do aluno e RG e CPF do responsável legal pelo menor. O modulo tem carga horária de 32 horas e é composto por um encontro semanal.