SP quer certificação de professor

A secretária estadual da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, propôs na sexta-feira, durante debate na TV Estadão, a criação de uma certificação para professores da rede pública. Essa certificação serviria como um "atestado de qualidade" dos docentes e seria usada também como base para a evolução na carreira e a concessão de bônus salariais. "Uma avaliação, no sentido mais moderno da palavra, é o processo de certificação, que já existe em muitos países e até em Estados como Minas, Tocantins e Bahia", disse a secretária. "Com a certificação, eles ganham uma pontuação, que gera salários maiores e conta na evolução da carreira." Para ela, o processo pode ser semelhante ao de exames conduzidos por entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, que atestam para a sociedade que o profissional é capacitado para exercer aquela atividade. Maria Helena participou do debate sobre formação e avaliação de professores com o diretor do Colégio Bandeirantes e membro do Conselho Estadual de Educação, Mauro Aguiar, e o jornalista Fernando Rossetti, secretário geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), entidade que reúne empresas que têm programas de investimento social. As discussões sobre a qualidade dos professores ganharam repercussão com a polêmica sobre a prova aplicada no ano passado pela Secretaria da Educação para avaliar docentes temporários. A secretaria informou que 1.500 temporários tiraram nota zero na prova. A Apeoesp, sindicato dos professores paulistas, conseguiu na Justiça o direito de excluir o exame dos critérios de classificação para distribuição das aulas, o que adiou em uma semana o início do ano letivo de 2009. No debate, mediado pela jornalista Renata Cafardo, Aguiar, do Bandeirantes, disse que considera fundamental que o professor, o diretor e a estrutura da escola sejam avaliados, tanto em estabelecimentos privados quanto na rede pública. "O Estado tem a obrigação de avaliar. A universalização do ensino público no Brasil é muito recente, o que significa que os pais não têm referência de qualidade." Rossetti, do Gife, afirmou que avaliar individualmente o professor ajuda a melhorar a qualidade do ensino, mas ressaltou a importância de isso estar combinado com outros tipos de avaliação. "Quando você isola a avaliação do docente e usa isso como dado, a impressão é de que a culpa é dele, enquanto há problemas estruturais muito maiores. Daí a resistência do professor em ser avaliado." Maria Helena argumentou que o País avançou nos últimos anos em termos de avaliação, e citou exames como Prova Brasil, Saeb e Enem como exemplos. "A avaliação dos professores é um dos elementos do processo. Já temos um sistema consolidado, está na hora de sofisticar os instrumentos para entender como é possível melhorar a escola e enriquecer as avaliações que já fazemos." CARREIRA Os participantes do debate também opinaram sobre o projeto do novo plano de carreira do magistério, em discussão no Conselho Nacional de Educação. "O projeto é bastante ultrapassado, já nasceu velho", criticou a secretária, que considera a proposta corporativista - o projeto foi preparado pela presidente da Apeoesp, Maria Izabel Azevedo Noronha. "É impossível um País com mais de 2 milhões de professores imaginar que todos terão a mesma faixa salarial", afirmou Maria Helena. Rossetti afirmou que o processo de universalização do ensino ocorreu simultaneamente com a desvalorização do status do professor na sociedade, situação agravada pelas perdas salariais. "Nesse contexto, os sindicatos se estruturaram para garantir os mínimos benefícios possíveis, e aí a carreira virou uma árvore de Natal, um estepe de professor." Na opinião de Maria Helena, o sindicalismo do magistério está precisando de um choque de ideias. "Os problemas estruturais não se devem ao sindicalismo, mas as características da carreira do docente dificultam muito a melhoria da qualidade", afirmou a secretária. DEPOIMENTOS Após o debate, Maria Helena acompanhou depoimentos gravados de professores, que falaram sobre as dificuldades que enfrentam no cotidiano e sobre a prova dos temporários. A secretária respondeu a questionamentos e comentou os depoimentos. Esse material será divulgado ao longo da semana no Portal do Estadão.