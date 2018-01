SP ganha centro para próstata

Um marcador genético para o câncer de próstata e um novo tratamento para o tumor de bexiga serão testados no Instituto da Próstata que será inaugurado hoje pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na capital. O novo centro médico será comandado pelo urologista Miguel Srougi, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e - além do desenvolvimento de pesquisas e atendimento de convênios particulares - vai receber pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A forma como os pacientes do SUS serão encaminhados ainda não está definida, mas Srougi afirma que esse foi um fator condicionante do projeto. No Instituto da Próstata, o atendimento será feito de forma interdisciplinar, com urologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e especialistas em medicina da dor. Entre as linhas de pesquisa a serem desenvolvidas estão dois estudos que chamam a atenção pelos resultados promissores apresentados até agora. Um deles é a tentativa de desenvolver um marcador genético para o câncer de próstata. Os pesquisadores do Departamento de Urologia da USP identificaram uma diminuição na expressão do gene PGC em pacientes com a doença. Os pesquisadores estudaram 50 casos de pacientes com o tumor maligno na próstata e em todos eles havia alterações no gene. A identificação dos tumores de próstata é feita por meio de dois exames: o PSA - que mede a dosagem no sangue de uma proteína chamada antígeno prostático específico - e a biópsia. Muitas vezes, mesmo com valores altos de PSA no sangue, a biópsia apresenta resultado negativo. Nesse caso, o paciente passa por uma nova biópsia para confirmar o resultado. O objetivo dos pesquisadores é utilizar o exame de expressão do PGC como avaliação complementar e assim ter maior precisão no diagnóstico. "O PSA pode se elevar como resposta a tumores benignos e prostatite", explica o professor de Urologia da FM-USP, Alberto Azoubel Antunes. "O grande trunfo é que poderemos evitar uma biópsia desnecessária." O estudo segue agora para uma nova fase: a validação dos dados. Ainda é difícil prever quando o novo exame fará parte da rotina clínica. Outra pesquisa com resultados promissores é a busca por um novo tratamento para o câncer de bexiga. Atualmente o tratamento para a doença é feito com o bacilo Calmette-Guérin, o BCG - causador da tuberculose bovina -, que promove uma resposta imunológica, atacando o tumor. A nova pesquisa utiliza uma forma recombinante da vacina, produzida pelo Instituto Butantã. A versão tem proteínas da Bordetella pertussis, bactéria causadora da coqueluche. Os resultados dos testes em cobaias mostraram ótimos resultados. O próximo passo é testar a vacina recombinante em seres humanos.