SP e MG devem aderir ao sistema de formação

Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, representantes de São Paulo e Minas reúnem-se na sexta-feira com o ministério para planejar sua adesão ao Sistema Nacional de Formação de Professores. "As universidades estaduais mandaram um ofício ao MEC se oferecendo para participar", disse. Os municípios paulistas também pressionam pela adesão. O Rio Grande do Sul também começou seu planejamento nesta semana. Inscreveram-se no sistema 97,5 mil docentes para as 57,8 mil vagas oferecidas neste primeiro semestre.