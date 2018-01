Alunos que completem 6 anos no início de 2010 deverão ser matriculados no primeiro ano do ensino fundamental na rede estadual de São Paulo e na municipal da capital. No ano que vem, todas as redes de ensino deverão oferecer o ensino fundamental de nove anos. A Secretaria Estadual da Educação publicou ontem resolução definindo as regras e o calendário para a matrícula antecipada, que começará no dia 1º de setembro.