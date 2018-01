Os pacientes com hanseníase que passaram por internação compulsória até 1986 terão direito a um auxílio mensal vitalício de R$ 750. A Secretaria de Estado da Saúde está fazendo um mutirão para localizar as cerca de 1,2 mil pessoas que podem receber a pensão, garantida por um decreto federal de julho. Os pacientes precisam comprovar a internação. Informações no site www.cve.saude.sp.gov.br e pelo telefone (11) 3066-8743.