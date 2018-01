SP atinge menor índice de mortalidade infantil

O Estado de São Paulo atingiu o menor índice de mortalidade infantil de sua história, diz balanço da Secretaria de Estado da Saúde com base em dados da Fundação Seade. Em 2008, o índice ficou em 12,5 óbitos de crianças menores de 1 ano por mil nascidas vivas, o que representa queda 15,54% na comparação com 2003, quando era de 14,8. Em 2007, a taxa já havia sido a menor até então: 13 por mil. Dos 645 municípios do Estado, 256 deles tiveram índice inferior a dois dígitos.