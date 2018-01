SP anuncia investimento ''modesto'' para UBSs

O governo paulista anunciou ontem um programa de reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 523 dos 645 municípios do Estado. Serão repassados R$ 13,4 milhões para as prefeituras a partir de abril, valor considerado "modesto" pelo próprio governador José Serra (PSDB), que destacou que os recursos auxiliarão na readequação dos locais. O dinheiro deverá ser aplicado em pequenos reparos, como pintura, melhorias nas redes elétrica e hidráulica. Terão direito ao repasse municípios com até 50 mil habitantes. O valor a ser liberado varia conforme o tamanho da cidade. Municípios com até 9,9 mil habitantes receberão R$ 15 mil. Aqueles entre 10 mil e 19,9 mil, R$ 25 mil. Por fim, cidades com 20 mil a 50 mil, R$ 50 mil. "Em São Paulo as Unidades Básicas de Saúde são instituições municipais e estamos dando uma força para que elas possam fazer as adequações. Esse investimento descentralizado, embora modesto, funciona com muita rapidez", afirmou Serra durante o 1º Encontro de Secretários Municipais da Saúde. O presidente do conselho de secretários municipais da saúde de São Paulo, Jorge Harada, considerou o investimento um avanço, mas tímido. "É um avanço, mas temos de pensar em uma proposta mais arrojada para os grande municípios, pois 50% da população paulista está em municípios com mais de 100 mil habitantes. Além disso, é preciso auxílio ao custeio das unidades."