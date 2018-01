SP amplia área de risco para febre amarela

Após a confirmação de três mortes por febre amarela silvestre na região de Botucatu, centro de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu incluir mais 15 municípios na área considerada de risco, onde é obrigatória a vacinação contra a doença. Dos 7 casos notificados em 2009, 5 foram confirmados. Duas mortes foram registradas em Itatinga e uma em Sarutaiá. O número já supera o total de 2008, quando foram registrados dois óbitos no Estado. Isso levou a secretaria a incluir, em janeiro deste ano, 11 municípios na área de risco. Com a nova ampliação, 346 das 645 cidades paulistas passam a fazer parte da lista de vacinação. "Nossa prioridade é vacinar a população rural dessas cidades, que corre mais risco. As equipes de saúde estão indo de casa em casa na zona rural. A vacina também está disponível nos postos de saúde para a população urbana", diz Clélia Aranda, coordenadora de Controle de Doenças da secretaria. A expectativa é imunizar cerca de 370 mil pessoas até o fim da campanha, que deve durar um mês. Clélia ressalta que, para aqueles fora da área de risco, não há necessidade de uma corrida aos postos de vacinação, a menos que pretendam viajar para uma região atingida. Os municípios incluídos são: Sarutaiá, Bernardino de Campos, Fartura, Ipaussu, Piraju, Taguaí, Tejupá, Timburi, Itatinga, Angatuba, Avaré, Bofete, Botucatu, Paranapanema e Pardinho.