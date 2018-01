SP adia volta às aulas por gripe suína

A rede pública de ensino de São Paulo adiou o início das aulas do segundo semestre em duas semanas na tentativa de reduzir a transmissão do vírus A(H1N1), responsável pela gripe suína. A medida atinge cerca de 6,5 milhões de estudantes de ensino infantil, fundamental, médio e superior das escolas estaduais, técnicas (Etecs e Fatecs) e das redes municipais da capital, de Campinas e de Ribeirão Preto. As três universidades estaduais paulistas - USP, Unesp e Unicamp (que juntas reúnem mais 165 mil alunos) - também alteraram o retorno às aulas do dia 3 para 17 de agosto. Já entre as instituições particulares, a tendência até a noite de ontem era de manter o calendário inicial, que prevê retorno na próxima segunda-feira. De 23 grandes colégios, cursinhos e universidades privadas da capital procuradas ontem pelo Estado, apenas 5 decidiram adiar em alguns dias a volta às aulas - Colégio Santa Marcelina (para o dia 17), COC (dia 10), Bandeirantes e Dante (dia 3) e Colégio Renascença (dia 10). Outras 5 afirmaram que estão analisando as medidas que adotarão (mais informações na pág.A24). A mudança no calendário ocorreu após a Secretaria de Estado da Saúde recomendar o adiamento das aulas para o dia 17 para todos os estabelecimentos de ensino, tanto particulares quanto públicos. De acordo com a nota, a decisão "foi tomada depois de análise das recomendações e avaliações da OMS (Organização Mundial da Saúde) a respeito da propagação do vírus entre estudantes e de recorrentes relatos sobre o aumento expressivo do número de crianças e adolescentes atendidos nos prontos-socorros paulistas por causa de problemas respiratórios". O secretário estadual da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, justificou a recomendação explicando que a expectativa é de que o número de casos da doença comece a diminuir em meados de agosto com o aumento das temperaturas. "Consideramos que o inverno está forte e chuvoso e isso tem feito com que aumente a concentração de pessoas em ambientes fechados", afirmou Barradas. "A esperança é de que com a chegada do calor, a partir de 15 de agosto, diminua o número de casos, mas ela (a gripe) não vai se interromper", ressaltou. A recomendação da secretaria estadual difere das orientações fornecidas até o momento pelos Ministérios da Saúde e da Educação, que recomendaram apenas que estudantes com gripe ou sintomas da doença permaneçam em casa. Para a OMS, o fechamento de escolas e o adiamento de eventos públicos pode ser útil para retardar a disseminação do vírus, mas, em cidades onde a gripe já está instalada, como é o caso de São Paulo, a medida tem efeito limitado. Mesmo assim, na Europa as redes públicas de televisão começaram a preparar programas de ensino caso as escolas dos países tenham de fechar as portas por um longo período. No Reino Unido, o governo prevê o uso da internet se as escolas tiverem de ser fechadas. O governo espanhol anunciou que professores estarão entre os primeiros a serem vacinados. CALENDÁRIO Segundo o secretário de Estado da Educação, Paulo Renato Souza, em cerca de 20% das escolas estaduais as aulas haviam começado anteontem - e deverão ser suspensas a partir de hoje. Cada uma delas deverá fazer seu próprio calendário de reposição. O mesmo acontece com algumas Etecs e Fatecs, que também começaram o semestre. O prefeito Gilberto Kassab (DEM), que no fim de semana havia descartado a possibilidade de prolongar as férias escolares, admitiu publicamente ontem que a prefeitura aguardava a orientação da Secretaria de Estado da Saúde. COLABORARAM SILVIA AMORIM E JAMIL CHADE CALENDÁRIO Rede estadual: As aulas começariam no dia 3 de agosto, mas foram adiadas para 17. Algumas escolas que iniciaram o semestre vão suspender as atividades hoje Rede municipal: As escolas da capital prolongaram as férias até o dia 17. As creches ainda abrirão hoje para orientar os pais. Em Campinas e Ribeirão Preto também houve adiamento Centro Paula Souza: Etecs e Fatecs também adiarão para o dia 17 o início das aulas em todas as unidades do Estado Universidades: Seguindo a recomendação da Secretaria da Saúde, USP, Unesp e Unicamp voltarão às aulas no dia 17 Particulares: É facultativo. De 23 instituições ouvidas ontem, apenas 5 vão adiar o retorno