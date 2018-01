SOS do jardim

> Hospital das plantas. A orquídea está doente? A planta não vinga de jeito nenhum? Acione o hospital das plantas, que oferece serviço gratuito no parque do Ibirapuera, e marque uma consulta para sua muda. "Você pode ainda ligar e descrever o problema por telefone, ou mandar uma foto da planta por email", diz Cristina Araújo, diretora da Escola de Jardinagem do parque do Ibirapuera. Tels.: 5574-0705 ou 5539-5291. Veja também: Jardinagem como terapia Regras x erros Plantas para... Cursos para iniciantes Laboratório para análise de terra. Para saber se o solo está adequado para o plantio, consulte um laboratório. Um estudo pode avaliar o ph do solo e seus micro e macro nutrientes, indicando manutenções. O preço varia conforme a complexidade da análise. Um exame simples custa R$ 20,00. "Antes de coletar a terra, entre em contato com o laboratório e pegue os sacos plásticos apropriados, que já vêm com as instruções de como retirar as amostras. Em lojas especializadas, existem alguns kits e medidores de ph, com preços entre R$ 30,00 e R$ 60,00", afirma Assucena Tupiassu, que indica o laboratório da Faculdade Cantareira: tel.: 2790-5900.