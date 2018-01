Sorteado pelo ''''Estado'''' vai investir em educação

O técnico agrícola José Aparecido Furtado, de 61 anos, é o terceiro sorteado na promoção Investindo na Sua História, do Estado. Furtado, assinante do jornal há 13 anos, mora em Vera Cruz, na região de Marília, interior de São Paulo. Ele e sua mulher, Beatriz Bonadio Furtado, de 51 anos, devem investir o prêmio de R$ 50 mil nos estudos da filha, que faz pós-graduação em Administração. Outra preocupação do casal é a aposentadoria. ''''Seria interessante ter um investimento para garantir a aposentadoria de meu marido'''', diz Beatriz. Os próximos sorteios, com prêmio de mesmo valor, serão realizados em 29 de agosto e 26 de setembro. No dia 24 de outubro, o último sorteio da promoção dará R$ 150 mil para um assinante do Estado.