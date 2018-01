'Sonho que estou pelada'

Na semana passada, a cantora baiana Ivete Sangalo, de 35 anos, durante entrevista ao apresentador Jô Soares, revelou que todas as noites tem sonhos estranhos. 'Sonho sempre que estou pelada. Isso é um inferno para mim! Vejo que estou no meio da rua e não tenho nada para me cobrir', revelou ao Jô. No entanto, seu maior temor é que o sonho vire realidade. 'Fico com receio de um dia isso acontecer de verdade', avisou. 'Fico sonhando com o dia em que estarei cantando em cima do trio, de peito aberto para o mundo. Acho que é um sonho íntimo de pintar o corpo e pular o Carnaval', brincou Ivete. Porém, pesadelos também são freqüentes nas noites de sono da estrela. 'Penso que estou ficando rouca, nua e, claro, o povo começa a vaiar.'