Sonho interrompido

No Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, são atendidos cerca de 150 casos por mês de abortamento espontâneo, revela o obstetra encarregado pelo setor, Pedro Paulo Pereira. Segundo ele, o abortamento representa a complicação mais freqüente da gravidez. "Aproximadamente, uma em cada quatro mulheres será vítima desse problema durante sua vida reprodutiva. Ainda que a real incidência disso seja desconhecida, entre 15% e 20% das gestações clinicamente diagnosticadas terminarão em aborto não provocado", informa ele. O médico não acredita, porém, que atualmente este tipo de ocorrência aconteça mais do que no passado. "Não existe evidência científica que confirme aumento da incidência de abortamento espontâneo. Na verdade, é possível que, atualmente, sejam feitos diagnósticos mais precoces de gravidez e também de abortos não provocados." De acordo com ele, o risco de morte para a mulher caiu bastante nesses casos. O obstetra explica que, felizmente, a maioria dos abortamentos espontâneos ocorre no início da gestação (até 12 semanas de gravidez). Dessa forma, as complicações são menores. No entanto, se a gravidez for entre a 16ª e a 20ª semana, pode haver sangramento abundante e, nessa situação, há risco de choque hemorrágico e até morte. CAUSAS Entre as principais causas apontadas pelo médico para esse tipo de ocorrência estão: alterações cromossômicas, imunológicas e endócrinas, além de infecções e malformações uterinas. O grupo de maior risco, alerta, são mulheres que engravidam com mais de 35 anos, especialmente aquelas com mais de 40. Na gestação tardia, além da maior probabilidade de alteração cromossômica, ocorre com maior freqüência o aparecimento de doenças como diabetes e hipertensão arterial, que aumentam os riscos de perdas fetais e complicações. Portanto, é importante planejar a gravidez para antes dos 35 anos. "Caso não seja possível, não há motivo para desespero, pois a chance de ter uma gravidez normal acima dos 35 anos de idade é enorme. É importante manter hábitos saudáveis como praticar esportes e não fumar. Se a mulher tiver doenças sistêmicas como diabetes e hipertensão arterial, deve procurar engravidar quando estiverem controladas", recomenda. De acordo com o especialista em reprodução humana Arnaldo Schizzi Cambiaghi , diretor do Centro de Reprodução Humana do IPGO (Instituto Paulista de Ginecologia, Obstetrícia e Medicina da Reprodução), o abortamento espontâneo acontece, na maioria dos casos, quando os cromossomos do espermatozóide encontram-se com os cromossomos do óvulo. Nesse estágio, alterações genéticas no embrião podem fazer com que o feto não se desenvolva por completo ou desenvolva-se de maneira anormal. O aborto, nesses casos, é uma espécie de seleção natural do organismo, uma maneira de o corpo expelir aquele embrião que não cresce normalmente. Outras causas do abortamento espontâneo são: alterações anatômicas do útero (malformações), infecções, problemas hormonais e imunológicos. O agravamento do aborto espontâneo, segundo o doutor Cambiaghi, é o aborto de repetição - quando a mulher perde o bebê por três ou mais vezes consecutivas, com menos de 20 semanas de gestação. O especialista explica que ocorrem em 10% das mulheres que já tiveram o primeiro aborto. Isto é, a cada 100 mulheres que engravidam, 2 ou 3 poderão ter abortos repetidos. Causas imunológicas e trombofilias podem ser responsáveis por 70% desses casos. No caso das imunológicas, o organismo materno identifica o bebê como um corpo estranho, devido à carga genética do pai, e forma anticorpos contra ele. Esta alteração é diagnosticada por meio de um exame chamado Cross Match, e o problema pode ser solucionado com vacinas feitas do sangue do pai (imunoterapia com linfócitos). Outros desequilíbrios imunológicos podem ocorrer devido a problemas do sistema auto-imune. As trombofilias são alterações da coagulação do sangue. Podem ser hereditárias ou adquiridas e aumentam o risco de trombose (formação de coágulo sanguíneo), prejudicando a circulação placentária. Além de levarem a abortamentos de repetição, podem causar infertilidade e outros problemas durante a gestação, como descolamento prematuro da placenta e pré-eclampsia. O tratamento é feito com anticoagulantes. Doutor Cambiaghi alerta as mulheres sobre os principais sintomas do aborto natural: dores abdominais - causadas pelas contrações do organismo, que tenta expulsar o embrião -, e perda de sangue. "Sempre que a gestante apresentar esse quadro, deverá procurar imediatamente o seu médico, pois muitas vezes a perda pode ser evitada com repouso e medicamentos", ressalta. ÁRDUA BATALHA Para a publicitária Márcia Marchioli, tornar-se mãe foi uma luta da qual ela faz questão de dizer que jamais desistiu. Ela conta que se casou aos 31 anos, com o locutor esportivo Dirceu Maravilha. Aos 37 anos, engravidou. Foi uma festa para o casal. Começaram a preparar o quarto do bebê, montar seu enxoval, com mil planos na cabeça. Aos 2 meses de gestação, ela perdeu o embrião. Depois de vários tratamentos que não resultaram em nada, resolveram ir a uma clínica de reprodução humana. Foram submetidos à fertilização in vitro. Ela engravidou, mas com oito semanas e meia de gravidez, perdeu novamente o bebê. Foram quatro fertilizações. Na última, engravidou e, com duas semanas de gestação, perdeu o embrião novamente. "O desgaste emocional foi muito grande. Mas eu não me conformei", lembra Márcia. Até então, ela já tinha perdido três bebês. Depois de ser submetida a uma avaliação mais profunda, ela descobriu que seu problema era imunológico. Márcia engravidou novamente, passando a tomar uma vacina todos os meses. O resultado? Henrique, um garoto sapeca e saudável que completou 3 anos. A artesã Maria Pedrina Moreira Alves, de 35 anos, estava muito feliz com sua primeira gestação. Ela e seu companheiro já faziam planos e preparavam a casa para o herdeiro. Estava grávida de 2 meses quando uma cólica a levou ao pronto-socorro. "O médico me disse que não era nada, que era normal", conta. No entanto, a cólica aumentou, acompanhada de sangramento. Ela correu ao Hospital das Clínicas e recebeu a triste notícia: havia perdido o bebê. "Estou muito abalada, inconformada. Já me sentia mãe. É como se tivesse perdido uma pessoa que já conhecesse há muito tempo", lamenta. Pedrina garante que seu sonho não termina agora. Vai tentar novamente.