Sonda indiana pousa em busca de hélio 3

A sonda lunar da primeira missão indiana não tripulada para a Lua, a Chandrayaan-1, pousou no satélite e começou a enviar suas primeiras imagens, informaram autoridades da agência espacial indiana (Isro) ontem. O objetivo principal da missão é procurar hélio 3, um isótopo muito raro na Terra e que pode ser utilizado para a geração de energia em processos de fusão nuclear. Especialistas afirmam que o hélio 3 poderá se tornar uma valiosa fonte energética no futuro. Estima-se que haja uma quantidade maior do isótopo na Lua, mas é difícil localizá-lo.