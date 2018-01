Sommer no mundo da lua

O mundo da moda começou o dia vendo estrelas aqui no Rio. A grife Sommer (que, todo mundo já sabe, e quem não sabe fica sabendo, não é mais do Sommer, e tem estilo assinado por Thais Losso) apresentou seu inverno 2007 no Planetário da Gávea, em mais um caso de locação que supera a coleção. A escolha do lugar obviamente era a senha para a inspiração de Thais, a conquista do espaço, Barbarella, e as roupas oscilaram entre o retrô propriamente dito e um figurino visionário, de como se vestirão os homens tecnológicos de hoje que acabarão levando os terráqueos a descobrir outros mundos. Bons momentos na estamparia do sistema solar, salpicando de brilhos minivestidos e camisetas. Courréges está presente nos vestidinhos linha A, no vinil, nas botas. Para o miolo do desfile ficaram reservados os melhores momentos, em que a estética nerd (rapazes com óculos, camisa e gravata) encontra a tecnologia, com blusões de matelasse, casacos com brilhos, propondo de fato uma estética nova. Só pra não esquecer que Sommer é Sommer, apareceram aqui e ali uns coloridos mais intensos, algumas lembranças daquelas imagens quase circenses, e silks com imagens de planetas, quase infantis, que o Marcelo gostava tanto de fazer quando a marca ainda era dele. O Star Wars da grife está mais para o faça amor não faça guerra. E encerra o desfile com Secos & Molhados lembrando a todos que um verme passeia na lua cheia. Sempre.