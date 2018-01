Software livre em prol da conservação

Já está disponível para a comunidade científica a primeira versãopública do software ?Croizat?, projetado para analisar dados de distribuição geográfica de espécies. Lançado pela Conservação Internacional (CI-Brasil) após dois meses de testes, o ?Croizat? pode ser acessado no site (http://panbiog.infobio.net/croizat). Oprograma permite identificar áreas com rica biodiversidade e importância histórica para a evolução e estruturação dos padrões atuais de distribuição das biotas. "O método panbiogeográfico, no qual o software é baseado, enfatiza a importância da informação espacial como objeto direto de análise biogeográfica", aponta Mauro Cavalcanti, que desenvolveu o ?Croizat?. Segundo Cavalcanti, as poucas ferramentas de software até então disponíveis para análises biogeográficas baseadas nesse método eram restritas em áreas de aplicação e sistemas operacionais, exigindo eventualmente o suporte de Sistemas de Informação Geográfica comerciais de alto custo. O nome do software é uma homenagem ao botânico franco-italiano Léon Croizat, criador da panbiogeografia.