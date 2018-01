Sobremesa para criança tem excesso de açúcar, diz pesquisa

Uma pesquisa feita pela entidade de defesa do consumidor Pro Teste mostra que os queijinhos petit suisse contêm açúcar em excesso e que nem todos têm tanto ferro e cálcio quanto os valores indicados nas embalagens. Uma das sobremesas favoritas das crianças, os queijinhos petit suisse têm a aparência de um iogurte pastoso - tecnicamente, não são iogurte - e são vendidos em potinhos de 40 g e 45 g. Foram analisadas oito marcas, todas no sabor morango. Para os padrões da Pro Teste, todos os produtos têm açúcar demais. A quantidade em cada porção de 100 g variou de 11,06 g a 19,66 g. O açúcar é um dos tipos de carboidrato, que tem por função dar energia ao corpo. O amido do pão, da batata e do macarrão é outro tipo de carboidrato. Uma criança de 3 a 8 anos precisa consumir 130 g de carboidratos por dia. Um pouco mais de dois potinhos (100 g), portanto, dá conta de mais de 15% dos carboidratos necessários no dia. Quatorze potes já alcançariam toda a recomendação diária. Os açúcares, ao contrário dos outros tipos de carboidrato, são absorvidos rapidamente pelo organismo. O consumo em exagero pode levar a doenças como obesidade e diabete. "Temos sérios problemas com esse tipo de alimento", diz a médica Roseli Sarni, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo ela, muitas mães cometem o erro de dar queijinhos petit suisse a bebês com menos de 1 ano - o que estimula a preferência por alimentos doces ao longo de toda a vida. "Até 6 meses, basta o leite materno. Depois disso até o primeiro ano, a criança pode receber outros alimentos, mas naturais, como papinhas de frutas e legumes." O excesso de açúcar, além disso, leva à formação de cáries nos dentes. Ainda de acordo com a pesquisa, algumas embalagens de queijinhos declaram que os produtos são ricos em ferro e cálcio. E não são. "Antes havia aquela propaganda que dizia que valem por um bifinho. Eles não podem ser comparados. Têm muito menos nutrientes", afirma a nutricionista Mariana del Bosco, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (Abeso). Os especialistas esclarecem que os queijinhos podem ser consumidos sem exagero. Mas nunca como sobremesa. O cálcio desses produtos dificulta, no organismo, a absorção do ferro da carne do refeição. As empresas foram procuradas pelo Estado. A Nestlé disse que o Ninho Soleil e o Chambinho são fabricados "com base em diretrizes mundiais em nutrição". A Danone/Paulista afirmou que seus produtos contêm o que está prometido nos rótulos e que "a quantidade de açúcar encontrada no Danoninho é 29% menor que a média". A Batavo informou que reduzirá a quantidade de açúcar de seus queijinhos. As outras empresas não deram resposta.