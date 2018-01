Sobe a cintura

Já há algumas coleções, ela aparece nos desfiles internacionais, e foi surgindo timidamente nas passarelas brasileiras cerca de um ano e meio atrás. No sobe-e-desce do termômetro fashion, a calça de cintura alta chegou ao topo nesta temporada. Surgiu junto com as primeiras calças para mulheres, mas desde os anos 80, amargava um período de esquecimento, uma vez que os ícones pop mais sexies do planeta, como Jennifer Lopes e Britney Spears (nos bons tempos), propagavam os cós das calças cada vez mais baixos. Aqui, em terras tropicais, os estilistas eram céticos quanto à sua aceitação, já que a brasileira, de forma geral, gosta de expor o corpo. Mas como a moda está sempre se reinventando, ela está de volta, com novas modelagens e uma proposta ao mesmo tempo elegante e moderna de vestir. Como todas as peças que entram na moda, a calça de cintura alta requer cuidados no seu uso. Siga as dicas para não errar na produção: combine sempre com partes de cima justas, para dar continuidade ao cós da calça, mas pode sobrepor um casaqueto mais folgado; se você tem barriguinha ou abdome saliente, evite esse tipo de calça, pois é a parte do corpo que vai ficar em evidência nessa modelagem; as calças tipo skinny (justíssimas) alongam a silhueta e ressaltam o bumbum, porém só ficam bem nas que têm as pernas magras; quem tem quadris largos deve optar pelo modelo pantalona, para dar a proporção certa à silhueta.