A área de plantio com sementes geneticamente modificadas no Brasil aumentou 5,3% entre 2007 e 2008, aponta relatório do Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (Isaaa). No ano passado, as lavouras transgênicas no País somavam 15,8 milhões de hectares - 12% da produção mundial - sendo que 14 milhões eram de soja.