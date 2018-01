Só para as emergências

Logo que surgiu, a pílula do dia seguinte ganhou o nada agradável apelido de pílula do estupro. Associada ao aborto, ela era somente liberada à mulheres que sofriam abuso sexual - para evitar uma gravidez indesejada. Mas, apesar de só ter tido sua aplicação regulamentada no dia 17, pelo Conselho Federal de Medicina, o anticoncepcional de emergência já era receitado na prática. Da Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, ele ganhou legitimidade para prescrição em 1996. ?A situação desta pílula, aqui no Brasil, era bizarra?, diz o professor de ginecologia Luis Bahamondes, da Unicamp. ?Ela ganhou a legitimidade da OMS, já foi aprovada pelo Ministério da Saúde e não é abortiva. Só ficou sem regulamentação por tanto tempo devido a questões religiosas.? Se a pílula do dia seguinte é ou não abortiva, depende muito do que se considera como o início da vida. A obstetra Denise Coimbra, de São Paulo, diz que a ação deste medicamento não é abortiva, mas de implantação. ?Isso significa que ela mexe com o endométrio, que passa a não ser um local adequado para que o bebê se implante?, diz Denise. Mas a especialista recomenda que a pílula seja usada, no máximo, uma vez por mês. Cada uma tem quase 20 vezes mais hormônio progestogênio do que o existente em uma drágea de anticoncepcional comum. Bahamondes não vê problema no uso da pílula, mas alerta para a sua baixa eficácia. Apesar de ter melhorado bastante desde que surgiu, ela ainda não chega perto da proteção oferecida pelos contraceptivos tradicionais. Além disso, quando tomada com freqüência e indiscriminadamente, pode ocasionar um caos no ciclo menstrual. ?As sucessivas cargas extras de hormônio podem desregular o controle do organismo sobre a menstruação, impossibilitando a usuária de saber quando é seu período fértil?, diz Bahamondes. Para funcionar, a pílula do dia seguinte precisa ser ingerida até 72 horas após a relação sexual suspeita. Quanto mais cedo for tomada, maior a sua eficácia, que fica entre os 75% e 85%. Nas primeiras 24 horas, a eficácia é maior. Mas a prescrição não mudou: a pílula do dia seguinte é para emergências, não para o planejamento familiar.