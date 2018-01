''Só Deus decide quando nascemos e morremos''

Alguns minutos de conversa com a senadora argentina Liliana Negre, de 54 anos, militante católica e presidente da Ação Mundial de Parlamentares e Governantes pela Vida, deixam claro que, para ela, não há meio termo na defesa da vida, na condenação ao aborto, à eutanásia, à pesquisa com embriões. Convidada especial para o encontro que reuniu ativistas de várias partes do País, na quarta-feira, em Brasília, Liliana fez um discurso de alerta. "A cultura da morte está organizada mundialmente. Estamos nos organizando para defender a cultura da vida. A única forma é não nos amedrontarmos e chegarmos aos postos de decisão." Liliana fez coro aos participantes que lamentaram o referendo que aprovou a legalização do aborto em Portugal, em 2007, e criticou iniciativas do presidente americano Barack Obama que facilitaram financiamento de ONGs pró-aborto e de pesquisas com células-tronco. Os movimentos de defesa da vida, no cenário internacional, estão em um bom ou um mau momento? Estamos em um momento de preocupação e esperança. De uma parte vemos na Itália, com Eluana Englaro, a reação do colégio de ministros, que aprovou a recomendação de aprovar uma lei que proibia a interrupção da alimentação. A morte de Eluana mostrou que a cultura da vida se sobrepõe à cultura da morte. Ao mesmo tempo lamentamos a posição do presidente Barack Obama de suspender a proibição de dar financiamentos com dinheiro público federal a ONGs que promovem o aborto e que invadem a América Latina, trazendo fundos para promover os que querem a morte. A sra. teve notícias do caso da menina de Pernambuco? Acompanho a posição do Vaticano. O bispo deixou claro que não se pode excomungar uma menina de 9 anos porque não tem compreensão de suas ações. Creio que os meios de comunicação tergiversaram em relação ao que o bispo disse. Ele afirmou que os médicos que propiciaram o aborto, no Direito Canônico, estão incluídos no caso de excomunhão. O bispo não deu a excomunhão. Assim como não aceitamos experimentos com embriões, não aceitamos o aborto por qualquer causa que seja. Só Deus pode decidir quando nascemos e quando morremos.