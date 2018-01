Site traz modelos do novo Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), detalhou ontem o primeiro simulado do novo formato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As 40 questões modelo, uma para cada área do conhecimento avaliada no exame, estariam disponíveis na internet a partir da madrugada de hoje, na página enem.inep.gov.br (mais informações em estadao.com.br/pontoedu). A proposta é divulgar o novo Enem por meio de simulados que possam dar aos alunos uma ideia dos temas que serão abordados. Junto com as questões seriam divulgados gabaritos. Neste ano, cerca de 4,5 milhões de alunos se inscreveram para o Enem. Reformulado, o exame vai valer como vestibular para algumas universidades federais que aderiram ao modelo proposto pelo ministério. As provas serão realizadas em dois dias, 3 e 4 de outubro.