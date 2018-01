Site dará informação de qualidade do leite

A população terá um canal de acesso a informações sobre a qualidade do leite produzido e comercializado no País. O Centro Integrado de Monitoramento da Qualidade do Leite é uma parceria dos Ministérios da Justiça e da Agricultura com a Anvisa. A primeira fase deve estar funcionando no primeiro trimestre de 2008, com a troca de informações entre os três órgãos. Na segunda fase, uma página dentro do site do Ministério da Justiça trará dados sobre a qualidade do leite, inclusive sobre o rótulo dos produtos.