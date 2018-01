SIP debate impacto da web sobre o jornalismo

Em razão do impacto da internet e das novas tecnologias, a imprensa precisa redefinir o jornalismo que faz. O tema foi pauta na 63ª Assembléia-Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP). O evento ocorre em Miami e vai até terça-feira. "É possível aumentar a circulação e a renda publicitária com o aumento do tráfego nas páginas de internet", disse Jennifer Carroll, vice-presidente de novas mídias da Gannett, que controla 85 jornais nos EUA e no Reino Unido.