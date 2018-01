Sintonia é receita para fantasias, diz especialista

Em termos gerais, a fantasia é saudável para o relacionamento? Se a pessoa fantasia respeitando o limite do parceiro é saudável. Certa vez, uma conhecida me ligou para perguntar algo que não teria coragem de fazer pessoalmente. Queria saber se, fazendo sexo com cachorro, ela e o marido corriam riscos de saúde. Nunca chegaram a realizar a fantasia, mas aquela idéia servia de estímulo. Havia satisfação com a simples verbalização da fantasia. Sintonia entre o casal é o principal. Há muitos homens que não conseguem dizer para a mulher que gostariam de vê-la transando com outro. Recebi um casal em que a mulher não aceitava que o marido se vestisse com peças femininas para transar. Outra vez, conheci um casal de médicos que praticava sadomasoquismo. Ele queria ser chicoteado 50 vezes nas costas, até sangrar! Neste campo não vale ceder. Sexo é um contrato em que ambos têm de sair satisfeitos. É necessário que se fale sobre fantasias individuais. As pessoas só fazem isso se têm certeza de que estão em uma relação firme, que não vai titubear em função dessas preferências.