Simulada a origem das estrelas

O primeiro objeto astronômico do Universo foi uma protoestrela com 1% da massa do Sol, indica uma simulação de computador descrita na edição desta semana da revista Science. Leia mais sobre estrelas e simulações da origem do Universo A simulação buscou recriar o processo de formação das primeiras estrelas e mostra que pequenas flutuações na densidade da matéria primitiva, geradas a partir do Big Bang, poderiam gerar as sementes para o crescimento da primeira geração de estrelas. Essa geração, por sua vez, foi a fonte original da luz visível e dos primeiros átomos de elementos químicos pesados, como o carbono e o oxigênio dos seres vivos. Cientistas acreditam que o Universo teve origem há cerca de 14 bilhões de anos numa grande explosão, o Big Bang, que teria gerado os elementos mais simples, como hidrogênio e hélio. Mas observações revelam a presença de astros ricos em elementos pesados já 1 bilhão de anos após a explosão. Esses elementos teriam sido produzidos pelas primeiras estrelas surgidas naquele intervalo, que corresponde a menos de 5% da idade do Universo. Segundo cientistas, as estrelas da primeira geração eram muito maiores que estrelas como o Sol e tiveram vidas muito curtas, explodindo e lançando seus elementos ao espaço em cerca de 1 milhão de anos. A simulação, conduzida pelo pesquisador Naoki Yoshida, da Universidade Nagoya, e por colegas nos EUA e no Japão, incorpora as condições previstas nos modelos teóricos mais aceitos para o Big Bang e mostra, segundo seus autores, que o surgimento rápido de uma geração original de estrelas de fato é possível. Segundo Yoshida, "descobrimos que o primeiro objeto cosmológico formado era uma pequena protoestrela com 1% da massa do Sol, mas que cresceu rapidamente até atingir 100 vezes a massa solar". O primeiro estágio desse crescimento - de 1% do Sol para dez vezes a massa solar - pode ter se completado em "apenas" mil anos.