Shortinho justo e camisetão vão pegar?

Grande parte do calendário da SPFW é formado por desfiles de grifes femininas, afinal, as grandes consumidoras de moda ainda são as mulheres. Para elas, são apresentadas centenas de propostas que podem mudar por completo a cara de seus armários. No entanto, os estilistas de coleções masculinas penam para desenvolverem looks que possam atrair a atenção de seus clientes. Ao que tudo indica, a peça-chave da estação mais quente do ano será um shortinho justo e micro. Os garotões terão de estar com as pernas em dia para que as coxas fiquem à mostra. Haja futebol e academia! "O homem está aprendendo a usar peças mais justas, que dão um ar mais sensual", avisa o estilista Mario Queiroz. As calças são baixas e no corte skinny. Em contrapartida, o criador Igor de Barros, que assina a coleção da V.Rom, acredita que o homem brasileiro busca conforto. mais despojado para a peça. "Não quis ir atrás da tendência. Acredito que o homem de hoje busca peças que dão liberdade ao corpo." Tanto ele quanto as grifes Uma, Do Estilista e AfroReggae apresentaram camisas e camisetões bem largos, com ar despojado. Na cartela de cores, muito flúor e tons vivos. Cores pastel nem pensar! Já nas estampas, ainda há espaço para as frases, que vão dividir as araras com os xadrezes. Além disso, a aposta é nas sobreposições.