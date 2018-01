Sesc Santana tem mostra em homenagem a Zé do Caixão

Foto: Divulgação

Símbolo do gênero do terror no Brasil, José Mojica Marins, criador e intérprete do personagem Zé do Caixão, ganha homenagem pelos seus 80 anos no Sesc Santana, a partir deste domingo, 3. Uma mostra de cinema vai reunir filmes relacionados à carreira do cineasta.

Neste domingo será exibido o documentário "Demônios e Maravilhas" (1987), que retrata momentos importantes da trajetória de Mojica, como prisões, problemas de saúde e sucessos na carreira. Ele vai participar da sessão e de um bate-papo com os fãs, a partir das 18h.

Na terça-feira, 5, será exibido o aclamado "À Meia-noite Levarei Sua Alma" (1964). Na história, o temido agente funerário Zé do Caixão vive a obsessão de gerar o filho perfeito e busca a mulher ideal, sem hesitar em matar todos que queiram interferir em seus planos.

No dia 12 é a vez de "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver" - uma continuação da saga de Zé do Caixão em sua busca pela mulher ideal. Ele rapta seis jovens e as submete às mais terríveis torturas.

Por fim, no dia 19, será exibido "Ritual dos Sádicos - O Despertar da Besta", que mostra um renomado psiquiatra injetando doses de LSD em quatro voluntários com o objetivo de estudar os efeitos do tóxico sob a influência da imagem de Zé do Caixão.

Os interessados em assistir alguma das sessões precisaram retirar ingressos antecipadamente em uma das unidade Sesc.

Serviço

Mostra "80 anos do Zé do Zé do Caixão"

Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579

De 3 a 19 de Julho de 2016

Entrada Gratuita